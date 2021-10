Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, si a tamponat una din masinile blindate ale corpului diplomatic american, relateaza Corriere della Sera. Potrivit presei italiene, in urma impactului,…

