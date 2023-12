Stiri pe aceeasi tema

- Moarte invaluita in mister, in Constanța, acolo unde un barbat in varsta de 30 de ani s-a stins din viața subit la scurt timp dupa ce a intrat in interiorul unei case de pariuri sportive din centrul orașului.

- Un copil in varsta de șase ani, care s-a jucat cu bricheta, a aprins materiale textile, iar focul s-a extins la o butelie care a explodat, in localitatea Dorolea, județul Bistrița-Nasaud. Citește și: Un cunoscut dansator roman a murit la Londra, la doar 31 de ani Casa a luat foc și a existat pericolul…

- Fostul presedinte finlandez si castigator al Premiului Nobel pentru Pace Martti Ahtisaari a murit luni, la varsta de 86 de ani, dupa ce a suferit de boala Alzheimer, a anuntat presedintia finlandeza, potrivit AFP si Reuters. "Cu mare tristete am aflat de moartea presedintelui Martti Ahtisaari", a…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a recunoscut marți, intr-o intervenție la Antena3 CNN, ca joaca la jocurile de noroc. „Am jucat la Loto și la pariuri sportive și am caștigat”, a spus ministrul Agriculturii.„Eu și familia mea jucam ocazional. Ne strangeam toți, ne uitam pe bilete. Cred ca orice…

- Un tanar de 19 ani din Dambovita a fost arestat preventiv dupa ce a spart o casa de pariuri sportive din localitatea Cazaci si a furat 7.700 de lei, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres."Din investigatiile efectuate s-a stabilit ca, in noaptea de 20 spre 21 septembrie a.c., prin…

- Conținut oferit de: Partener extern. Numarul site-urilor pe care sunt postate ponturi gratis crește de la an la an, ca și al agențiilor de pariuri online. Acesta este un lucru bun pentru pariori, care au mai multe surse de inspirație. Pe de alta parte, este tot mai greu sa faci o selecție a ponturilor…

- Compania Coni, deținuta de familia Onea din județul Prahova, a caștigat contractul pentru modernizarea și reabilitarea unui drum care pleaca din Urlați și ajunge la Mizil. La licitația pentru atribuirea contractului de 130 de milioane de lei pentru modernizarea și reabilitarea tronsonului de drum de…