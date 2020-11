Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost premiat pentru crearea unei maști de protecție inteligente, in cadrul unui concurs organizat de MIT Media Lab. Masca este dotata cu senzori de temperatura și sistem de filtrare a aerului, relateaza Digi 24.DenumitaSocial Mask, masca se conecteaza la telefonul mobil printr-o aplicație…

- O masca de protecție inteligenta, echipata cu senzori de temperatura și sistem de filtrare a aerului, al carei concept a fost realizat de un roman, a fost premiata la un concurs de re-imaginare a maștilor de protecție organizat de MIT Media Lab.

- O femeie de 52 de ani, diagnosticata cu COVID-19, a fost prinsa vineri de jandarmii din Arad intr-o stație de tramvai fara masca de protecție. Potrivit Jandarmeriei Arad, un echipaj a depistat vineri intr-o stație de tramvai o femeie de 52 de ani care nu purta masca de protecție sanitara. Jandarmii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat 504 operatori economici, la nivelul intregii țari, care comercializau maști de protecție, constatand abateri la 275 dintre acestia și oprind de la comercializare, temporar sau definitiv, peste 31 de milioane de maști. Autoritatea…

- Doi politisti de la Inspectoratul Judetean de Politie Suceava au fost amendati de colegii lor pentru ca nu purtau masca de protectie in timpul unei misiuni, asa cum cere legislatia. Anterior, oamenii legii au sanctionat un cameraman de la un post de televiziune pentru ca nu purta corespunzator masca…

- Papa Francisc a descris pandemia de Covid-19 drept o „doamna care ne face mult rau”, de asemenea el a transmis ca trebuie sa respectam masurile de precauție, deși in cadrul intrunirii el nu a purtat masca de protecție, potrivit Digi24 care citeaza ABC News.„Voi sta aici sus. Mi-aș dori sa pot sa cobor…

- Cercetatorii americani au realizat o serie de experimente pentru a ințelege, in mod practic, cat de utila este de fapt masca de protecție, atat pentru persoanele sanatoase, cat și pentru cele infectate cu noul coronavirus, scrie Digi24.ro . Rezultatele se pot vedea mai jos.

- In Portugalia, masca de protecție va deveni in curand obligatorie in toate spațiile publice, conform unei decizii a Parlamentului de la Lisabona, iar masura va fi valabila timp de 70 de zile, relateaza Cgtn.Portugalia se confrunnta cu o puternica revenire a pandemiei de coronavirus. Potrivit, ultimelor…