Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, un tanar de 32 de ani a intrat de mai multe ori cu un camion de 12 tone in cladirea Bisericii Penticostale Romane din Brunn am Gebirge. El ranise anterior un pieton. „Mi-au distrus viața”, a declarat barbatul in varsta de 32 de ani, explicand de ce luni seara s-a izbit de mai […] The post…

- Luni seara, un tanar de 32 de ani a intrat de mai multe ori cu un camion de 12 tone in cladirea Bisericii Penticostale Romane din Brunn am Gebirge. El ranise anterior un pieton."Mi-au distrus viața", a declarat un barbat in varsta de 32 de ani, explicand de ce luni seara s-a izbit de mai multe ori…

- Scene incredibile au avut loc luni, la ora 17:00, in Brunn am Gebirge, din Austria Inferioara. Un șofer roman de TIR in varsta de 32 de ani și-a izbit intenționat camionul de douasprezece tone de cladirea in care se afla Biserica Penticostala Romana din Elim, relateaza cotidianul austriac Krone Zeitung.Potrivit…

- Motiv de sarbatoare in familia lui Adrian Mutu! Fiica lui, Adriana Mutu, a absolvit liceul. Ce mesaj emoționat a postat cunoscutul sportiv roman pe rețelele de socializare. Dovada clara ca este un tata mandru.

- Autorul incendiului care a avut loc marti la o biserica istorica din Irlanda, in timpul caruia, din cauza interventiilor salvatorilor, au fost distruse mai multe artefacte „de neinlocuit”, dupa cum spun arheologii, este un roman.

- In contextul inițiativei spirituale “Școala de rugaciune”, in vederea pregatirii Jubileului din 2025, papa Francisc s-a intalnit, vineri, cu aproximativ 30 de familii dintr-un bloc de apartamente care aparține de comunitatea parohiala Sfanta Brigita a Suediei, din cartierul Palmarola (zona Borgata Ottavia),…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, la controlul de frontiera, un cetațean roman care a incercat sa... The post Biciclete electrice furate din Austria, descoperite de polițiștii de frontiera la Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele…

- In cursul dimineții de ieri, 10 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul de Investigații Criminale și Biroul de Ordine Publica, alaturi de cei ai Secției 9 Poliție Rurala Turda, in urma unor activitați investigative derulate au depistat in localitatea Bogata, comuna Calarași,…