Un sofer roman in varsta de 40 de ani a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, si a tamponat una din masinile blindate ale corpului diplomatic american, relateaza Corriere della Sera. Potrivit presei italiene, in urma impactului, șoferul roman a fost ranit ușor la o […] The post Un roman a intrat cu mașina in coloana oficiala a președintelui SUA Joe Biden, la Roma. “Impactul a fost destul de violent” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .