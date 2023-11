Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost condamnat recent de o instanța din Franța pentru ca a jefuit mai multe șantiere din Toulouse, provocand pagube de peste 60.000 de euro și lasand mai mulți oameni fara un serviciu.

- Vameșii germani au facut o descoperire surprinzatoare pe autostrada 44, langa Werl (districtul Soest), atunci cand au oprit o duba condusa de un șofer roman, care conținea bunuri furate in valoare de aproximativ 350.000 de euro, de la o companie din Baunatal.

- Șase aeroporturi din Franța au fost evacuate in urma unor alerte teroriste. Aeroporturile evacuate in urma „amenințarilor de atentat” sunt cele din Nantes, Nisa, Toulouse, Lille, Lyon și Paris Beauvais.

- Un șofer roman de TIR a lasat traficanții de droguri fara cocaina de 43 de milioane de euro: Cum le-a dat camionagiul planurile peste capUn conațional, care efectua un transport de lemne in Franța, a lasat traficanții de droguri fara cocaina in valoare de 43 de milioane de euro. O schimbare brusca…

- O romanca a fost arestata in Franța dupa ce, in urma cu cateva luni a furat, alaturi de o banda organizata, bijuterii de peste 10 milioane de euro dintr-un magazin de lux din mijlocul Parisului.Aceștia au acționat profesionist, intrand intr-un magazin renumit de ceasuri și bijuterii chiar in mijlocul…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit la intrarea in țara, in bagajele unui cetațean roman, mai multe unelte folosite in construcții, pe care barbatul le-a luat din depozitul firmei la care a lucrat in Franța. In seara zilei de luni, 18 septembrie, in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere…

- Nationala de volei masculin a Sloveniei a ratat calificarea in finala Campionatului European, dupa ce a fost eliminata, joi, la Roma, in prima semifinala, de reprezentativa Poloniei. A doua semifinala va avea loc intre Italia – Franta.Polonia s-a impus cu scorul de 3-1, pe seturi 23-25, 25-21, 25-20,…

- Un roman in varsta de 59 de ani a trecut prin clipe groaznice in Germania, fiind rapit și torturat de mafia ruseasca pentru ca ar fi furat țigari de contrabanda in valoare de 2,5 milioane de euro, relateaza ziarul german Bild.