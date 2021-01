Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 30 de ani a furat aproape 60.000 de euro din seiful unui supermarket din Germania cu aspiratorul. Fapta s-a petrecut in 2019 și poate ca ramanea nedescoperita daca barbatul nu-și uita la locul jafului ochelarii de vedere care i-au pus pe polițiști pe urmele lui.

- Un roman a fost condamnat luni la patru ani de inchisoare, dupa ce in 2019 a jefuit seiful unui magazin din Germania. Acesta a reușit sa fure peste 56.000 de euro, tragand banii din seif cu aspiratorul.

- ■ un romascan de 30 de ani a fost dat in urmarire internationala dupa ce a furat un telefon mobil ■ Curtea de Apel a confirmat documentul european ■ Un romascan de 30 de ani a fost dat in urmarire internationala de autoritatile judiciare din Suedia, dupa ce a furat un telefon mobil. Fapta e […] Articolul…

- Un barbat din Prahova și-a insușit, intr-un restaurant din localitatea aradeana Pecica, o borseta in care se afla o suma importanta de bani, dupa care a plecat in Germania. „La data de 12 ianuarie 2021, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii orașului Pecica au identificat un barbat de 48 de ani,…

- Un barbat din Prahova și-a insușit, intr-un restaurant din localitatea aradeana Pecica, o borseta in care se afla o suma importanta de bani, dupa care a plecat in Germania. „La data de 12 ianuarie 2021, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii orașului Pecica au identificat un barbat de 48 de ani,…

- Un roman de 20 de ani a fost condamnat la inchisoare in Italia dupa ce a participat la mai multe furturi din locuințe de lux din centrul orașului Milano. A avut doi complici, cetațeni sarbi, unul dintre ei minori, scrie digi24.ro .

- Un roman de 20 de ani a fost condamnat la inchisoare in Italia dupa ce a participat la mai multe furturi din locuințe de lux din centrul orașului Milano. A avut doi complici, cetațeni sarbi, unul dintre ei minori.

- Un tanar, din Targu Jiu, a fost prins ieri la furat intr-un supermarket din municipiu. Polițiști din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un agent de securitate in cadrul unui supermarket din localitate, despre faptul ca a identificat o persoana care ar fi sustras…