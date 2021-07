Stiri pe aceeasi tema

- Doi marinari, un roman și un britanic, au fost uciși de pirați intr-un atac asupra petrolierului Mercer Street. Incidentul a avut loc in Marea Arabiei, in largul coastelor Omanului, a anunțat compania israeliana Zodiac Maritime ce administreaza vasul, scrie Hotnews. Zodiac Maritime este parte a Zodiac…

- Un roman membru al echipajului petrolierului Mercer Street aflat in Marea Arabiei, in largul coastelor Omanului, a fost ucis intr-un atac asupra navei, alaturi de un altul britanic, a anuntat vineri Digi 24. Știre in curs de actualizare.

- Un roman membru al echipajului petrolierului Mercer Street aflat in Marea Arabiei, in largul coastelor Omanului, a fost ucis intr-un atac asupra navei, alaturi de un altul britanic, a anuntat vineri intr-un comunicat compania israeliana Zodiac Maritime care administreaza vasul, informeaza Reuters.…

- Comandantul Sandu Dan a decedat pe nava Vantage Wave sub pavilion Liberia pe data de 19 Aprilie 2021, Dupa aproape trei luni de cand un comandant de nava a decedat la bordul ambarcatiunii, trupul acestuia nu a fost repatriat si familia tot nu a reusit sa il conduca pe ultimul drum. Potrivit reprezentantilor…

- ”Roskosmos” a publicat convorbirile membrilor echipajului navei spațiale ”Soiuz-11”, Gheorghi Dobrovolski, Vladislav Volkov și Viktor Pațaev, decedați la 30 iunie 1971 la revenirea pe Terra, din cauza depresurizarii vehiculului de coborare, relateaza cotidianul RBK. Au fost desecretizate discuțiile…

- Calatoria inaugurala a navei Odyssey of the Seas a companiei de croaziere Royal Caribbean a fost amanata dupa ce opt membri ai echipajului au fost testați pozitiv cu Covid-19, a anunțat marți șeful companiei, Michael Bayley, citat de CNN.Cele opt cazuri pozitive au fost identificate in timpul testelor…

- Comandantul Sandu Dan a decedat pe nava Vantage Wave sub pavilion Liberia pe data de 19 Aprilie 2021, la 4 zile dupa ce nava a parasit un port de incarcare din India. Familia comandantului a trimis o solicitare si catre Ministrul Afacerilor Externe prin care solicita ajutor. Familia unui comandant de…

- Membrii echipajului navei-cargou care arde in apropiere de Colombo de 12 zile sunt interogati de luni in cadrul unei anchete penale vizand una dintre cele mai grave poluari marine din istoria statului Sri Lanka, relateaza AFP. Departamentul de Investigatii Criminale (CID) este responsabil…