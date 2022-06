Stiri pe aceeasi tema

- O masina a cazut, duminica, in raul Arges, in zona Barajului Mihailesti, judetul Giurgiu. Trecatorii au prins masina in chingi pentru a nu se scufunda. Soferul, in varsta de 34 de ani, a reusit sa iasa, fiind transportat la spital. "Interventie de urgenta in zona barajului de la Mihailesti, acolo unde…

- La data de 26.05.2022, orele 15.11, Politia Radauți a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre Arcu Georgeta cu privire la faptul ca o femeie a fost lovita de o motocicleta, iar conducatorul motocicletei a parasit locul accidentului. Echipajul de politie rutiera din cadrul Compartimentului Rutier Radauti…

- Ieri, 24 mai 2022, in jurul orei 24.00, Politia orasului Cugir a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca in localitatea Șibot a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din Cugir, care se afla pe marginea carosabilului,…

- Un copil in varsta de sase ani a fost lovit, miercuri, de o masina, pe o trecere de pietoni din Botosani, iar conducatorul auto a fugit de la locul accidentului. Dupa ce l-au gasit, politistii au stabilit ca soferul avea permisul retinut, informeaza News.ro . Potrivit IPJ Botosani, un copil in varsta…

- Copilul se intorcea cu un autocar din Italia și era impreuna cu mama lui. Șoferul a facut un popas pe autostrada M5, apoi a plecat fara sa verifice pasagerii.Copilul s-a trezit singur in parcare, fara acte și fara telefon. Un șofer a vazut baiatul speriat și a anunțat poliția.Echipajul sosit la fața…

- Un accident rutier a avut loc astazi, pe DJ215, intre satul Bordenii Mici și cartierul Dambu al orașului Baicoi. Doua autoturisme au intrat in coliziune. In urma impactului, unul dintre conducatorii auto, in varsta de numai 21 de ani, a decedat. Șoferul celeilalte mașini, in varsta de 39 de ani, a fost…

- Beat și fara permis, un barbat din Alba a provocat un accident de motocicleta și a fugit de la locul faptei: Ce au decis magistrații Beat și fara permis, un barbat din Alba a provocat un accident de motocicleta și a fugit de la locul faptei: Ce au decis magistrații Un barbat de 27 de ani, din localitatea…

- Un barbat de 43 de ani este cercetat de politistii din Lugoj dupa ce a lovit cu masina o fetita de 12 ani. Accidentul a avut loc in apropierea magazinului Lidl de pe strada Caransebesului. In ciuda faptului ca fetita a fost aruncata in urma impactului cativa metri pe sosea, soferul a preferat sa fuga…