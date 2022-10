Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 27 de ani din municipiul Pascani a murit in urma unei agresiuni, ce a avut loc in Olanda, tara unde plecase in cautarea unui trai mai bun. Alexandru Ciornei a fost batut cu brutalitate in noaptea de vineri spre sambata, 14 spre 15 octombrie, iar peste o saptamana a murit intr-un…

- Sfarșit tragic pentru Alexandru, un tanar de doar 25 de ani. Baiatul plecase din Pașcani in Olanda pentru a munci și a face un ban in plus. The post Un roman, ucis in bataie in Olanda. Alexandru era singur la parinți și avea doar 25 de ani first appeared on Money .

- Dupa votul de joi din Parlamentul olandez, care a recomandat Guvernului de la Haga sa nu accepte intrarea Romaniei in Schengen, europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, pentru Digi24, ca Romania nu trebuie sa mai accepte nicio palma de la statele europene.

- Eurodeputatul PNL, Gheorghe Falca, a precizat ca Olanda este singura țara care se opune aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen. Gheorghe Falca declara in contextul posibilei aderari a Romaniei la Schengen ca „din primavara, lobby-ul romanesc a reușit sa caștige doua redute importante, Franța și…

- 10.000 de cupluri care isi doresc un copil ar putea primi finantare de la stat pentru proceduri de fertilizare in vitro, anul viitor. Proiectul prin care este sprijinita stimularea si incurajarea cresterii natalitatii din Romania este astazi pe ordinea de zi a Guvernului.

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 256 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Finlanda – 10 locuri de munca pentru: muncitor in producție pentru elemente din beton ; -Danemarca –5 locuri de munca pentru: izolator, montator schele, instalator…

- Romania a cultivat anul trecut 16.300 de hectare cu ceapa, suprafata similara cu cea a unei ferme mari produ­ca­toare de cereale, si se situeaza pe locul sase in Uniunea Europeana, unde lider este Olanda, cu o suprafata de 39.500 de hectare cultivata cu ceapa, conform datelor de la Eurostat, citate…