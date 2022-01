Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman din Italia, Ionuț Viorel Bohotici, a brevetat o invenție care face ca o masca de protecție ce nu mai filtreaza eficient sa-și schimbe culoarea, scrie portalul televiziunii de știri Rai News. Microcipul capabil sa faca masca de protecție sa iși schimbe culoarea atunci cand iși pierde eficacitatea…

- Un roman care a comis un furt in 2016 a fost retinut de carabinieri in urma unei verificari de rutina. Barbatul de 43 de ani nu a crezut ca va fi reclamat pentru ca a furat mai multe rufe puse la uscat, dar a constatat la intrarea in Italia ca exista deja un mandat de executare a pedepsei pe numele…

- Un roman care a fost arestat, dupa ce a dat doua spargeri in Sint-Genesius-Rode a fost condamnat la 50 de luni de inchisoare de catre instanța penala din Bruxelles. Barbatul fusese condamnat de 16 ori in ultimii ani pentru fapte similare, in Italia.

- Profesorul Augusto Sinagra, fost magistrat, profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universitații „La Sapienza” din Roma și avocat la instanțele superioare din Italia și la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, a analizat scandalul provocat de o jurnalista de la Rai…

- Ionuț Radu (24 de ani) poate pleca in aceasta iarna de la Inter, echipa care nu se mai bazaeaza pe serviciile sale. Rezerva constanta la campiona Italiei, Radu este aproape de desparțirea de „nerazzurri”, mai ales ca la Inter se pregatește sa vina și portarul Andre Onana. Astfel, potrivit presei din…

- Barbatul, cetațean roman in varsta de 36 de ani, a fost arestat in Anglia și extradat Italiei pentru a-și ispași pedeapsa de 1 ani și 4 luni de inchisoare pentru un furt comis in urma cu 10 ani. Vorbim, așasdar, despre fapte care au avut loc in anul 2011. La acea vreme barbatul ajutat de alți complici…

- Un tanar din China și-a vandut un rinichi in urma cu zece ani pentru a-și achiziționa un telefon scump. In prezent, baiatul regreta decizia luata, asta pentru ca acum se confrunta cu probleme de sanatate extrem de grave, avand insuficiența renala. Adolescentul este imobilizat la pat și zilnic face dializa.

- Politia spaniola a destructurat o retea suspectata de traficarea a sute de migranti pakistanezi care tranzitau in conditii periculoase in Uniunea Europeana la bordul unor camioane, o operatiune care a permis arestarea a 15 persoane, au anuntat joi autoritatile, relateaza AFP. Reteaua internationala…