Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 35 de ani care fura cardurile de credit ale pensionarilor, a fost retinut la Padova, Italia. Romanul, identificat ca C.C. este liderul unei grupari care se ocupa cu furtul cardurilor pensionarilor italieni si valorificarea acestora pentru obtinerea unui profit cat de mare.

- Un roman in varsta de 38 de ani a fost retinut de politistii italieni la un spital local din Caltagirone, unde a mers ca sa-si trateze ranile, produse in timp ce ar fi dat foc la mai multe masini parcate pe pe strazile centrului istoric din oras.

- Un barbat de 43 de ani, urmarit national si international, a fost depistat si retinut in localitatea Latina din Italia. El se sustragea punerii in executare a unui mandat de arestare preventiva emis impotriva sa, pentru comiterea infractiunilor de incercare de a determina savarsirea unei…

- Lucian Boncu, un interlop de temut din Timisoara, a fost capturat de carabinieri in localitatea Latina, de langa Roma. Fugarul a fost ridicat in momentul in care s-a dus sa-și depuna actele pentru obținerea rezidenței. Carabinierii l-au ridicat și pe Sorin Udrea, care-l insoțea. Oamenii legii din „Cizma”…

- Tanarul de 24 de ani, din Blaj cercetat pentru furt, distrugere și conducere fara permis, și care se ascundea de oamenii legii a fost depistat și reținut de polițiști, in cursul zilei de vineri, 21 mai. Cu o zi in urma, joi, 20 mai, polițiștii l-au reținut pe un tanar de 22 de ani care […] Citește Un…

- Un barbat de 41 de ani a fost reținut de polițiștii italieni, dupa ce și-a incendiat iubita insarcinata. Cei doi s-au luat la cearta, iar individul și-a stropit concubina cu alcool etilic și i-a dat foc cu o bricheta. In urma conflictului, tanara s-a ales cu arsuri pe 50% din corp.

- Aminata Traoure a supraviețuit unui naufragiu in care și-a pierdut fiica, sora și nepoata, dar este hotarata sa inceapa din nou trecerea ilegala catre Europa, relateaza France24 . . Cel puțin 453 de migranți au murit doar in acest an in incercarea de a ajunge in Europa din Africa de Nord. In primul…