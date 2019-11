Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite miercuri dupa ce o bomba a explodat într-un vehicul în apropierea Ministerului de Interne de la Kabul, a informat un purtator de cuvânt sl Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters. Atacul nu a fost revendicat…

- Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul Sindhupalchowk, la nord de capitala Kathmandu, iar apoi a plonjat in raul Sunkosi, cazand in gol 50 de metri, au explicat autoritatile, scrie Agerpres."Pana acum, a fost confirmata moartea a 17 persoane si ranirea a 50" de oameni,…

- Cel putin 26 de persoane, inclusiv copii, au murit dupa ce un autobuz de pasageri s-a izbit duminica de o stanca de la marginea drumului in nordul Pakistanului, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Autobuzul calatorea intre Skardu, o faimoasa destinatie turistica, si orasul Rawalpindi, iar accidentul…

- "In aceasta dimineata, o masina-capcana a vizat NDS (serviciile de informatii afgane). Spitalul regional care este situat in acelasi loc a fost distrus in atac. Zece persoane au murit si 85 au fost ranite", a declarat Rahmatullah Yarmal. Atacul a fost revendicat de un purtator de cuvant al…

- Un militar roman și-a pierdut viața in aceasta dimineața, intr-o noua explozie produsa la intrarea in Green Zone din Kabul, Afganistan. Potrivit unor surse, militarul ucis este din Buzau. O noua explozie puternica s-a produs joi in centrul capitalei afgane Kabul, in apropierea cartierului general al…

- Barbatul de 43 de ani care facea parte din structura de securitate a ambasadei noastre la Kabul era ofiter al Serviciului de Informatii Externe, potrivit fostului presedinte Traian Basescu. Atacul in care acesta si-a pierdut viata s-a produs pe fondul informatiilor privind o retragere importanta a trupelor…

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar alte 119 au fost ranite dupa ce un vehicul a explodat in capitala afgana Kabul, in apropierea unei cladiri folosite de organizațiile internaționale, au informat serviciile de urgența.

- ATENTAT terorist extrem de sangeros la o nunta. Sunt cel putin 63 de morti si peste 180 de raniti O bomba a explodat sambata intr-o sala de nunți in Kabul, capitala Afganistanului, ucigand 63 de persoane și ranind peste 180. BBC relateaza ca a fost un atacator sinucigaș care a detonat bomba chiar in…