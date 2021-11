Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Ungaria este pe urma patronilor de restaurante si baruri din Budapesta care percep sistematic preturi exorbitante turistilor, informeaza DPA. Potrivit unei declaratii facute duminica de politie, patroana unui restaurant si fiul sau au fost retinuti si vor aparea in fata unui magistrat, dupa…

- Fortele de politie din Germania, Italia si Bulgaria au arestat miercuri 11 persoane in cadrul unei anchete care a vizat fraude fiscale facute de organizatii de criminalitate organizata implicand comertul cu automobile de lux, a anuntat politia germana, potrivit Reuters si dpa. Patru persoane…

- O femeie a fost violata de un necunoscut într-un tren de navetiști în Philadelphia în prezența altor calatori care nu au facut nimic, a spus un oficial de poliție, scrie Associated Press. ”Ar fi trebuit sa faca ceva”, a spus el. Timothy Bernhardt de la Departamentul…

- Operațiunea poliției din orașul Lindau, din Germania, a fost declanșata dupa ce proprietarul unui restaurant a confundat cu o arma reala arma de jucarie pe care o purta un adolescent, relateaza Reuters, potrivit Hotnews.ro.Poliția a fost alertata de un martor care l-a vazut pe adolescent alergand pe…

- Poliția de frontiera a anunțat marți ca tranzitul cu bacul peste Dunare, la Zimnicea, a fost oprit din cauza unei defecțiuni tehnice. Potrivit unui comunicat al Poliției de frontiera, societatea care...

- Un barbat din comuna clujeana Camarasu s-a filmat in timp ce spunea ca ofera 10.000 de lei ca sa fie dus in Germania sa-si omoare fosta iubita si pe noul sau iubit. Barbatul a facut live pe Facebook. Acesta este cercetat de Poliție. „Sa va spui o minune: Azi dimineata, m-a sunat c…a. O crezut […]

- Ziua în care talibanii au preluat controlul a început cu un apel primit de la un prieten din Germania. Mi-a spus sa merg la aeroport fiindca un avion trimis pentru evacuarea ambasadei germane s-ar putea sa plece în acea zi. El mi-a pus numele pe lista lor de evacuare fiindca lucrasem…

- Astazi dimineața, in jurul orei 02:20, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, calatorind ca pasager in trenul IR 346 – 1, o femeie, cetațean roman, in varsta de 24 de ani. La controlul de frontiera, persoana in cauza a prezentat…