Calendar ortodox: 31 ianuarie - Sfintii Chir si Ioan

In aceasta luna, in ziua a treizeci si una, pomenirea Sfintilor facatori de minuni si doctori fara de arginti, Chir si Ioan.Acesti sfinti mucenici au trait in zilele imparatului Diocletian.Chir era din Alexandra, iar Ioan era din Edesa. In prigoana pornita atunci impotriva crestinilor, Chir s a… [citeste mai departe]