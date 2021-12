Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care a fost arestat, dupa ce a dat doua spargeri in Sint-Genesius-Rode a fost condamnat la 50 de luni de inchisoare de catre instanța penala din Bruxelles. Barbatul fusese condamnat de 16 ori in ultimii ani pentru fapte similare, in Italia.

- O mama romanca a fost condamnata pentru rapirea copiilor sai, dupa ce a fugit cu ei in Romania. De asemenea, Tribunalul Penal din Spoleto - Italia, i-a revocat autoritatea parinteasca și a dispus ca minorii...

- Autoritațile italiene au inasprit restricțiile impotriva persoanelor nevaccinate prin introducerea „super-certificatului verde”. Luni, 6 decembrie, au intrat in vigoare in Italia noile restrictii.

- O femeie in varsta de 38 de ani, din Neamt a reusit sa fuga in timp ce era escortata de politisti pentru a fi incarcerata in arestul IPJ Bacau. Femeia avea emis pe numele sau un mandat de arestare pentru furturi comise in Italia. “In dupa-amiaza zilei de 04 noiembrie a.c., o femeie de 38 […] Articolul…

- Cand titularul postului de portar, francezul Mike Maignan s-a accidentat, multi au privit cu neincredere promovarea lui „Tata“ in primul „11“ al Milanului. La ce a aratat pana acum insa, goalkeeper-ul de 35 de ani va fi foarte greu de scos din poarta. Chiar si dupa revenirea lui Maignan.

- Recordurile mondiale pe distante lungi, de la 5.000 de metri in sus, cele facute de fete, cad ca popicele, ultimul, un uluitor 1.02.52 pe semimaraton, fiind realizat in cadrul unei curse organizate la Valencia, in Spania.

- Un șofer roman din Italia a ajuns in stare foarte grava la spital, in cursul dupa-amiezii de joi, 7 octombrie 2021, in urma unui accident petrecut pe autostrada A4, intre Vicența Est și Vicența Vest, in direcția spre Veneția. Din primele informații relatate de televiziunea regionala Rete Veneta, reiese…

- Ziaristii din Italia publica numele victimelor accidentului aviatic care a avut loc duminica, 3 octombrie, la Milano. 8 persoane au murit, printre care si sotia si fiul magnatului roman Dan Petrescu. In tragedie a pierit inca o familie: mama, tatal, fiul si bunica.