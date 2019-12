Stiri pe aceeasi tema

- O explozie, soldata cu ranirea a 14 persoane, a avut loc luni la clopotnita unei biserici dintr-un oras din Catalonia, in timpul unui festival local, informeaza luni DPA, potrivit AGERPRES.Incidentul, produs la biserica Santa Coloma din orasul catalan Centelles, a avut loc in timpul unui spectacol…

- Sharon Stone, celebra actrita americana, a acuzat o platforma online dedicata intalnirilor ca i-a blocat contul, multi utilizatori estimand ca profilul ei nu putea fi real, anunța news.ro."Am intrat pe site-ul de intalniri Bumble si mi-au inchis contul. Unii dintre utilizatori au semnalat…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 5,0 grade s-a produs luni dupa-amiaza in sudul Iranului, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit MEDIAFAX.Cutremurul a avut loc la ora locala 17.19 (15.49, ora Romaniei) in zona Bandar 'Abbas, in sudul Iranului, la adancimea de doar…

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a incheiat in primele 11 luni ale anului cu un deficit de 37,05 miliarde de lei, respectiv 3,56% din PIB, anunța Ministerul Finanțelor Publice.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern, este…

- Un individ a ucis doua persoane intr-o biserica din localitatea White Settlement, statul american Texas, dar in cele din urma atacatorul a fost impușcat mortal de doi enoriași inarmați, relateaza site-ul postului BBC News online.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra…

- In momentul faptelor, incriminatul, John Covin, a coborat dintr-un camion, apoi a tras de trei ori asupra unui manifestant in acest oras turistic situat la vest de capitala chiliana.Atacatorul a fugit apoi, insa fortele de politie i-au gasit urma cu ajutorul manifestantilor care au notat…