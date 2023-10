Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 41 de ani a fost impușcat de proprietarul casei unde statea in chirie, in Italia. Totul dupa ce el ar fi facut mai multe remarci nepotrivite la adresa soției italianului. Intamplarea a avut loc sambata, 28 octombrie. Barbatul locuia intr-o anexa a casei italianului in varsta de…

- Un roman a devenit victima unui incident șocant in Italia. Barbatul a fost impușcat de proprietarul casei unde locuia cu chirie. Acesta s-a razbunat dupa ce romanul i-ar fi facut avansuri soției sale. Barbatul a fost transportat de urgența la spital.

- Doar un roman din trei are un kit de supraviețuire la cutremur. Motivul: prețul de achiziție poate ajunge la cateva sute de lei pentru o persoana. Insa experții in protecție civila spun ca un astfel de kit poate face diferența intre viața și moarte.

- Irinel Columbeanu a recunoscut de ce s-a desparțit, de fapt, de Anna Lesko. Fostul milionar a avut o relație de 8 ani de zile cu cantareața, timp in care au trecut prin multe impreuna. De ce s-au desparțit, de fapt, Anna Lesko și Irinel Columbeanu Irinel Columbeanu s-a iubit cu Anna Lesko timp de 8…

- Miliardarul Ion Țiriac (84 de ani) a pierdut definitiv procesul cu statul roman, fiind lasat fara 17 arme de vanatoare. In martie, procurorii au intenționat sa-i confiște omului de afaceri o parte din armele de vanatoare pe care le deține. Motivul? Acesta are permisul de vanatoare expirat, ultima viza…

- O veste cutremuratoare a zguduit comunitatea maritima internaționala in aceasta saptamana, in urma anunțului facut de Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN). Luni seara, un ofițer roman și-a pierdut viața intr-un mod cumplit și șocant in Portul Qingdao, China. Ce s-a intamplat Incidentul tragic a starnit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General la Salonic, a fost notificat telefonic, in data de 2 august 2023, cu privire la spitalizarea unui cetațean roman in localitatea Polygiros, ca urmare a unui incident soldat cu ranirea prin impușcare a acestuia,

- Un roman risca sa ramana fara ambele picioare dupa ce a fost impușcat de un preot, tot roman, pe muntele Athos. Barbatul de 51 de ani, care lucra ca muncitor necalificat la un schit de pe muntele Athos, se afla acum internat intr-un spital din Grecia. Roman, impușcat pe muntele Athos de un preot, tot…