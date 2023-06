Un român a fost găsit înjunghiat într-o parcare din Londra Un roman de 46 de ani a fost gasit injunghiat intr-o parcare din Londra. Crima a avut loc acum cateva zile, insa, pana acum nimeni nu a fost arestat. Citește și: Doua persoane ranite intr-un accident la Pitești Ion Radu, in varsta de 46 de ani, a fost descoperit, joi dimineața, de un localnic. Ofițerii […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Ion Radu, in varsta de 46 de ani, a fost descoperit, joi dimineața, de un localnic.Ofițerii au mers la Effra Court din Crystal Palace la ora 09:24, dar romanul a fost declarat mort la scurt timp dupa aceea, scrie Sky News .„Credem ca este posibil ca Ion sa fi fost un om fara adapost și potențial vulnerabil.

Poliția din Londra a facut public numele barbatului, care a fost gasit mort intr-o parcare, dupa ce a fost injunghiat in ficat. Ion Radu, in varsta de 46 de ani, a fost descoperit, joi dimineața, de un localnic. Ofițerii au mers la Effra Court din Crystal Palace la ora 09:24, dar romanul a fost declarat

