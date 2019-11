Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Iulian Catoi, in varsta de 26 de ani, neaga acuzatiile, dar imaginile surprinse arata crima pas cu pas. Romanul a aruncat-o pe tanara de pe un pod peste Tibru, pentru ca i-a refuzat avansurile. Crima a avut loc pe 2 mai. Procurorii au reconstituit intreaga scena si romanul este acuzat de ucidere…

- In 2019, un roman detine, in medie, 91 kg de echipamente electrice si electronice, in crestere cu 20 kg fata de 2015, insa sub jumatate fata de o persoana din Italia sau Franta. Dintre acestea, 7,2 kg...

- Barbatul este șomer și nu are dreptul la „venitul de cetațenie" - un tip de ajutor social în Italia.Un român aflat în Italia a fost laudat de primaria orașului în care locuiește pentru ca a reparat voluntar parcul localitații în care locuiește, potrivit postarii…

- ■ crima a avut loc in Italia, un romascan si prietena lui din Birlad fiind ucisi de un albanez ■ acesta a fost condamnat la inchisoare pe viata insa a reusit sa evadeze ■ a fost gasit abia dupa doi ani, pe 16 octombrie 2019 ■ Un albanez care in urma cu citiva a executat […] Articolul Ucigasul unui nemtean…

- O romanca a incercat sa iși scape iubitul de amenda in trafic, dupa ce un echipaj de poliție l-a prins la volan, deși barbatul nu are permis de conducere. Femeia, aflata in mașina alaturi de partenerul ei, a facut o propunere de necrezut, din cauza careia a fost amendata imediat.

- Medicii au incercat, in noaptea de vineri spre sambata, sa-l transfere pe Mario Iorgulescu de la Spitalul Elias, la o clinica din Italia. Transferul nu a reușit, astfel ca fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal se afla in continuare la unitatea medicala din Capitala. La recomandarea medicilor,…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andre Begemann a castigat proba de dublu a turneului challenger de la Como (Italia), dotat cu premii totale de 46.600 euro, duminica, dupa 5-7, 7-5, 14-12 in finala cu cuplul Fabricio Neis (Brazilia)/Pedro Sousa (Portugalia). Mergea si…

- Ionut Laurentiu Ghenciu, un roman in varsta de 42 de ani, a fost retinut marti dimineata la Napoli, in Italia, dupa un "autogol" de zile mari, el incercand sa vanda unelte de pescuit unei persoane de la care le furase cu cateva zile inainte. Saptamana trecuta, Ghenciu a reusit sa sparga un depozit de…