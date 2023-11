Clipe de panica pentru un roman! Acesta se afla pe nava capturata de gruparea terorista Houthi, care s-a implicat in razboiul impotriva Israelului. Viața barbatului este pusa in pericol, dupa ce teroriștii au atacat nava in Marea Roșie. Prima reacție a Ministerului Afacerilor Externe.