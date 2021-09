Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 39 de ani a fost reținut de autoritațile din Italia, dupa ce a incercat sa vanda 16 tablouri furate. Barbatul a incercat sa iși justifice fapta in fața carabinierilor, dar nu a reușit sa scape de inchisoare.

- Polițiștii italieni au arestat un barbat de origine romana, acuzat ca a provocat un incendiu soldat cu pagube importante. Romanul a fost prins de oamenii legii in timp ce alimenta cu tufe flacarile in sud-vestul țarii, in zona muntelui Tifata, informeaza publicația Corriere della Sera, citata de Digi24…

- Un roman de 32 de ani a fost arestat in Italia, dupa ce carabinierii au descoperit ca acesta a cultivat, in apartamentul sau, mai multe plante de Cannabis, intr-un sistem rudimentar de irigare cu o lampa de caldura.

- Autoritațile din Italia s-or fi saturat sa il „aștepte” pe un vrancean condamnat definitiv in urma cu 2 ani pentru „favorizarea prostituției” – proxenetism in Codul nostru penal, pasand responsabilitatea catre statul roman. De altfel, vranceanul de 34 de ani, originar din Adjud, a și executat parte…

- ■ arestati intr-un dosar de trafic de droguri, Gabriel si Elena Mantea au cerut judecatorilor inlocuirea catuselor cu o masura preventiva mai blinda ■ judecatorii i-au pastrat dupa gratii ■ in cauza mai sint si alti arestati ■ sotii Mantu au antecedente in acelasi domeniu ■ Sotii Mantu, Elena Marsilia…

- Un roman care consumase droguri a lovit cu masina doi politisti in Italia. Aceștia l-au gasit dormind langa autovehicul și, cand l-au luat la intrebari, barbatul s-a urcat la volan și a demarat.

- Dosarul de invinuire a patru membri ai grupului criminal organizat deconspirat in februarie 2021, de la care au fost ridicate droguri de tip marijuana de calitate superioara, care pe piața neagra ar valora aproximativ șapte sute mii lei a fost trimis in judecata, anunța Procuratura pentru Combaterea…