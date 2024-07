Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost arestat in Grecia si este acuzat ca a provocat incendiile puternice de pe insula Kos. Acesta a ajuns in spatele gratiile, alaturi de un cetatean grec care este acuzat de acelasi lucru. Doar in ultimele 24 de ore, au aparut 50 de focare noi, iar autoritatile vorbesc de o adevarata apocalipsa…

- Un barbat in varsta de 38 de ani a fost arestat preventiv marți și pus sa raspunda acuzațiilor de incendiere premeditata in legatura cu un incendiu produs sambata trecuta in Rafina, in Attica de est, potrivit ekathimerini.com. Romanul a negat acuzațiile.

- Un roman de 38 de ani a fost gasit vinovat pentru incendiul din Rafina, de langa Atena, Grecia, de zilele trecute. Incendiul violent de padure care a izbucnit duminica in suburbiile Atenei ar fi fost provocat de un roman. Autoritațile elene l-au arestat preventiv pe barbat, care susține ca este nevinovat.…

- Regizorul roman David Schwartz, care a acuzat Teatrul „Luceafarul” de „cenzura și autocenzura”, dupa ce i-a fost anulat spectacolul „Invizibil”, pe motiv ca ar fi „anti-PAS și impotriva Maiei Sandu”, susține ca directorul artistic Slava Sambriș spune minciuni atunci cand declara ca nu il cunoaște. „E…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, potrivit Serviciului National de Meteorologie, sambata, 29 iunie 2024, se vor inregistra temperaturi foarte ridicate in anumite zone ale tarii.In consecinta,…

- Un roman a povestit pe un grup de Facebook destinat vacanțelor experiența pe care a avut-o cu mașina electrica, pana in Grecia. „M-a costat 327 lei, in comparație cu transportul de anul trecut, 1800 lei”, susține barbatul. Postarea acestuia a starnit un val de contradicții și ironii.

- Razvan Lucescu (55 de ani) este la doar 90 de minute distanța de a caștiga al doilea titlu de campion al Greciei cu PAOK Salonic, dupa cel din 2019. PAOK se va deplasa pe terenul lui Aris duminica, in ultima etapa din play-off-ul Superligii elene (a 10-a), și are nevoie de victorie pentru a fi sigura…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Lamia, intr-un meci din play-off-ul campionatului Greciei.Lamia a deschis scorul in minutul 45+4, iar in minutul 90 a ramas in inferioritate numerica, fiind eliminat Amaral.