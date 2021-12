Stiri pe aceeasi tema

- Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport a fost data unui roman. Barbatul de 50 de ani a fost prins intr-un autobuz fara permisul verde și a spus ca in...

- Nicolae Ciuca a debutat in mandatul sau de premier cu o intalnire importanta cu reprezentanții cultelor oficial recunoscute in Romania. Deși intre autoritațile statului, inclusiv anumiți politicieni, indeosebi de la USR, au existat intențiile de a impune certificatul verde fie pentru credincioși,…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a solicitat, luni, in plen, urgentarea dezbaterii proiectului de lege privind certificatul verde COVID, informeaza Agerpres.Mosteanu a mentionat ca, pana acum, doar reprezentantii AUR erau impotriva acestui act normativ, situatia s a schimbat de cand presedintele…

- Britanicii de peste 60 de ani ar putea intampina dificultati cand vor dori sa plece de sarbatori in Europa, avand in vedere ca in aplicatia Institutului de Sanatate Publica (NHS) nu figureaza si cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID-19, relateaza vineri EFE. Peste 10 milioane de persoane…

- Europarlamentarul Cristian Terhes s-a aratat deranjat, printr-o postare pe Facebook, de faptul ca i se interzice accesul in Parlamentul European (PE) fara certificatul verde, sustinand ca „exercitarea mandatului unui europarlamentar ales nu poate fi restransa de nimic”. Institutia europeana prevede,…

- Un barbat din judetul Suceava a sunat la 112 si a anunatat prezenta unui pachet suspect in aeroport. Anterior, nu a fost lasat sa urce la bordul unei aeronave care zbura catre Dortmund pentru ca nu a prezentat certificatul verde.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate de Guvern in ședința din 17 septembrie 2021 I. HOTARARI 1. HOTARARE privind acceptarea de catre statul roman a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC și darea…