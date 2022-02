Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța pacienților este pe primul loc, iar pentru a se asigura de acest aspect, Spitalul Sfantul Sava deschide, in curand, secția de monitorizare a funcțiilor vitale 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Vor fi funcționale 18 paturi medicale, cate doua intr-un salon. Fiecare camera este dotata cu aparatura…

- Ancheta in cazul parinților romani arestați in Danemarca dupa ce și-au dus copilul in varsta de cinci saptamani la spital cu hemoragie craniana, continua, iar polițiștii i-au cerut informații inclusiv moașei care vizita nou-nascutul la domiciliu, potrivit informațiilor furnizate pentru Libertatea de…

- Deputatul Robert Sighiartau, vicepreședinte PNL pe politica externa și afaceri europene, se arata revoltat de cazul celor doi romani din Danemarca lasați fara bebelușul de o luna de statul danez, sub suspiciunea ca i-ar fi provocat acestuia rani. Cei doi romani, soț și soțue, au fost reținuți pentru…

- Doi romani, sot si sotie, au fost retinuti in Danemarca, la cateva zile dupa ce si-au dus copilul de o luna la spital unde a fost internat. Parintii sunt in centre de detentie diferita si nu au dreptul sa vada copilul care este supravegheat de o persoana desemnata de municipalitate.

- Un roman, in varsta de 33 de ani, pe nume Vasile Culea, este acuzat ca a omorat cu sange rece o femeie in varsta de 86 de ani din Marea Britanie. Și asta nu e tot, caci oamenii legii care se ocupa de acest caz au declarat ca Vasilea Culea a incercat sa il omoare și pe soțul femeii de 86 de ani. Iata…

- Valul de infectari cu coronavirus care afecteaza populația tanara, raspandirea tot mai accelerata a variantei Omicron și faptul ca minorii din categoria de varsta 5-11 ani sunt inca nevaccinați aduc din nou in discuție suspendarea cursurilor in format fizic. Deja in unele state europene școlile au fost…

- Medicul Monica Adascaliței, care conduce Direcția de Sanatate Publica (DSP) Botoșani, a vorbit intr-o conferința organizata la Prefectura despre eforturile depuse de-a lungul lunilor de pandemie, pentru pacienții care au ajuns la spital.