Un român a devenit erou în Anglia, după ce a salvat din flăcări un bătrân Acesta se afla la volanul taxiului sau și transporta un client cand, la un moment dat, a observat ca un incendiu a izbucnit la casa unui client fidel de-al sau.



Fara sa stea pe ganduri, romanul i-a cerut clientului sa ramana in mașina și sa sune la pompieri și a intrat in casa cuprinsa de incendiu. Barbatul s-a ghidat dupa strigatele de ajutor ale batranului, care se afla la primul etaj al casei, și a ajuns la el. L-a luat in spate și a reușit sa iasa in curtea casei.



Cei doi au primit ingrijiri medicale și au ajuns la spital pentru a fi tratați de intoxicație cu monoxid de carbon.

Sursa articol si foto: rtv.net

