- Celebrul PNRR, care, atenție, jumatate sunt imprumuturi, va fi cheltuit, in mare parte, pe consultanța și asistența tehnica. Organizația Mondiala a Sanatații iși va lua și ea tributul, primind peste 21 de milioane de euro pentru nimic, atata timp cat in contract este prevazut ca OMS va subcontracta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a acordat omologarea de urgenta pentru vaccinul anti-COVID Convidecia produs de laboratorul chinez CanSino Biologics, in momentul in care China se confrunta cu un nou val de coronavirus, relateaza AFP. Vaccinul este pe baza de adenovirus uman modificat, se administreaza…

- OMS a anunțat bilanțul global al pandemiei de coronavirus. Aproape 15 milioane de oameni au murit in lume in 2020 si 2021 Pandemia de coronavirus a cauzat 14,9 milioane de decese la nivel global in ultimii doi ani, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Cifrele includ persoane care au…

- Doua noi subvariante de Omicron, a caror virulenta nu a fost inca determinata, se afla la originea noului val al pandemiei de COVID-19 din Africa de Sud, a anuntat astazi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). „Oamenii de stiinta sud-africani care au identificat Omicron la sfarsitul anului trecut au…