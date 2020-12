Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, in varsta de 30 de ani, a dat foc apartamentului dintr-un hotel din Viena, Austria. Acesta se afla acolo in carantina. In cartierul Sonnwendviertel din Viena-Favoriten, serviciile de urgența au intervenit la scara larga. Zeci de ambulanțe, echipaje de poliție și mașini de pompieri au fost…

- In conditiile in care numarul persoanelor decedate a ajuns la cifre foarte mari, administratiile publice trebuie sa gaseasca solutii pentru a oferi locuri de veci. Inca de acum doi ani, Locato a inceput un proces de informatizare a cimitirului. „Procedurile de informatizare ale Cimitirului Eternitatea…

- PRINS…Politistii vasluieni au depistat la Barlad un barbat, care figura urmarit international in baza unui mandat european de arestare. Catalin Oancea, de 34 de ani, avea emis pe numele sau un mandat european de arestare, pentru savarsirea mai multor infractiuni de furt, in perioada 2006 – 2016. Barbatul…

- ■ barbatul, care este in executarea unei pedepse de 18 ani, a cerut revizuirea cauzei ■ si-a ucis mama si a anuntat anchetatorii, sustinind ca a gasit-o decedata in curte ■ Neculai Trascaoanu, de 52 de ani, din Gircina, aflat in executarea unei pedepse de 18 ani de inchisoare, pentru ca si-a ucis mama,…

- Un tanar arhitect din Constanta, care este stabilit in Viena, a relatat pentru „Adevarul“ care este starea de spirit in capitala Austriei, un loc din Europa unde atentatele teroriste nu ajunsesera inca, pana in seara de luni, 2 noiembrie.

- Localitatile Tasca si Tarcau vor fi in carantina, incepand de miercuri, 21 octombrie, conform unei hotarari luate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt. Perioada de carantina se va intinde pe parcursul a 14 zile. Vom reveni. Articolul ULTIMA ORA: Doua localitati din Neamt, in carantina…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a intrat in carantina, dupa ce una dintre garzile sale de corp a iesit pozitiva la testul pentru COVID-19, scrie Digi24 . Vestea ii neliniștește pe toți omologii sai europeni, pentru ca au participat alaturi de el la o reuniune la Bruxelles cu doar doua…