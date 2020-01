Un roman a coordonat renovarea in timp record a scolilor belgiene

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri de dimineata un camion a luat foc pe E25, in directia Liege. Incendiul a izbucnit in cabina camionului cu prelata si s-a intins aproape imediat la semiremorca. Un barbat care a fost din fericire in apropiere a reusit sa ajunga la timp la cabina si l-a ajutat pe sofer, care era intoxicat cu…

- Ianis Hagi (21 de ani) trece printr-o perioada delicata in Belgia, dar Gheorghe Hagi e convins ca fiul sau va reuși sa se impuna la Genk, relateaza Digi 24."Regele" spune ca Ianis a avut un an fantastic, iar in viitorul apropiat va deveni om de baza la Genk: "Ianis e al vostru, discutați cu el. E un…

- Ovidiu Hategan va conduce un nou meci din preliminariile EURO 2020. Arbitrul roman va oficia partida dintre Tara Galilor si Ungaria. Meciul va avea loc marti, 19 noiembrie, la Cardiff (21:45), in Grupa E a preliminariilor. Arbitri asistenti la acest meci au fost delegati Octavian Sovre si Sebastian…

- Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, a pierdut cu Mouscron. Antrenorul roman este din nou amenintat, suporterii contestandu-l la stadion si pe retelele sociale. „Bun pentru echipele de mijlocul clasamentului, sa le aduca spre varf, dar a venit timpul sa plece”. Boloni trece din nou prin clipe grele…

- Inginerul Mihai Dragu a construit o drona care a parcurs distanta dintre Bucuresti si Alba Iulia, trecand peste munti. "Drona Rebel a executat un zbor de 260 de kilometri peste Muntii Carpati, acesta fiind un record mondial de distanta si altitudine. Mai aveam posibilitatea sa parcurg inca 40 de km,…

- Klaus Iohannis profita de orice apariție publica pentru a lansa noi atacuri la adresa PSD. „Prețurile la gaze și energie electrica sunt efectul toxic al guvernarii din ultimii ani”, a declarat...

- Un cetatean roman care a ramas ilegal in Belgia dormea pe o saltea intr-o baraca de 12 metri patrati si lucra 69 de ore pe saptamana, intr-o spalatorie de masini, pentru o familie din orasul Andenne.

- Tenismenul roman Marius Copil (92 ATP) a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului ATP de 250 de puncte din Antwerp (Belgia), vineri seara, dupa ce a pierdut impotriva fostului lider mondial Andy Murray (243 ATP), scor 3-6, 7-6 (7), 4-6, anunța MEDIAFAX.Partida a inceput cu britanicul…