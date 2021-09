Un român a amenințat și încercat să înjunghie mai mulți oameni, în Germania Un roman de 35 de ani a fost arestat, dupa ce a amenințat mai multe persoane cu un cuțit și a și incercat sa injunghie cateva, in Rottenburg, Germania. El a incercat sa il injunghie pe un barbat de 39 de ani, aflat pe un scuter. Anchetatorii au transmis ca barbatul de 39 de ani a scapat nevatamat. Aceștia au spus ca romanul a incercat sa opresca și a amenințat și mai mulți șoferi. El ar fi dat cu cuțitul de bucatarie in geamurile mașinilor, conform TAG 24. Dupa mai multe momente in care romanul a speriat o mulțime de oameni, el a fost pus la pamant de un barbat de 44 de ani, care a primit ajutor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

