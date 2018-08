Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 700 de pacienți aflați in comunitați rurale dezavantajate din județele Timiș și Caraș-Severin, majoritatea persoane in varsta, au beneficiat de consultații la distanța, cu ajutorul echipamentelor de ultima generație. The post Consultații la distanța pentru sute de batrani din Timiș…

- Statul american Vermont a aprobat o noua legislatie prin care plateste pana la 10.000 de dolari muncitorilor care vor sa se mute acolo si sa lucreze de la distanta, potrivit CNN. Cei care sunt eligibili pot primi pana la 5.000 de dolari pe an, dar nu mai mult de 10.000 de dolari pe…

- Statul american Vermont le va plati 10.000 de dolari celor care se muta acolo și vor sa lucreze de la distanța, scrie USnews. Decizia a fost luata de guvernatorul statului care incearca sa repopuleze localitațile ramase fara oamenii care s-au mutat in marile metropole sau care au imbatranit. Guvernatorul…

- Tehnologia și cu ascensoarele merg astazi mana in mana, de aceea, oamenii se pot bucura de un control mult mai bun al lifturilor din cladiri, precum și de o siguranța mult mai mare, verificata de la distanța de echipele de mentenanța. Ascensoare pentru persoane, ascensoare de marfa, ascensoare pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ii solicita, printr-o scrisoare, presedintelui CSM, Simona Camelia Marcu, sa supuna plenului Consiliului analizarea regulamentului privind accesul judecatorilor, procurorilor si magistratilor asistenti ai Inaltei Curti la informatii clasificate secrete…

- Raportul trimestrial facut de Ministerul Finantelor dezvaluie ca veniturile incasate de stat din mai multe surse principale sunt sub program. Impactul acestei stari de fapt este maxim, deoarece comparatiile din document nu sunt facute cu alti ani, ci cu programul pe anul curent, asa ca rezultatele nu…

- Conform Codului silvic, fondul forestier proprietate publica a statului este administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, regie autonoma de interes național, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. La momentul actual, in județul Neamț,…

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, critica in termeni duri protocolul incheiat intre SRI și ANI. Tariceanu afirma intr-o postare pe Facebookm ca Serviciul Roman de Informații „și-a depașit cu mult atribuțiile legale ce ar trebui sa priveasca strict chestiunile de securitate naționala”, iar…