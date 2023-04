Stiri pe aceeasi tema

- Sam Altman, directorul general al OpenAI, compania care a dezvoltat controversata aplicație de inteligența artificiala ChatGPT destinata consumatorilor, a avertizat ca tehnologia vine cu pericole reale, pe masura ce remodeleaza societatea, noteaza The Guardian. Altman, in varsta de 37 de ani, a subliniat…

- Ca parte a testarii de siguranța pre-lansare pentru noul sau model de inteligența artificiala GPT-4, lansat marți, OpenAI a permis unui grup de testare AI... The post OpenAI a verificat daca noul model de inteligența artificiala GPT-4 ar putea prelua controlul asupra lumii appeared first on Special…

- ”ChatGPT va fi in toate”, a declarat vicepresedintele GM Scott Miller intr-un interviu de saptamana trecuta. Chatbot-ul ar putea fi folosit pentru a accesa informatii despre modul de utilizare a caracteristicilor vehiculului ,care se gasesc in mod normal intr-un manual al proprietarului, functii de…

- Musk a facut aceasta declaratia participantilor la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai, la scurt timp dupa ce a mentionat dezvoltarea ChatGPT. ”Este atat pozitiva, cat si negativa si are o mare, mare perspectiva, o mare capacitate”, a spus Musk. Dar, el a subliniat ca ”odata cu asta vine un mare…

- Seful Google Search a avertizat asupra capcanelor inteligentei artificiale in chatbot-uri intr-un interviu publicat sambata, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, transmite Reuters. ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Acțiunile Google au scazut miercuri cu 7,44%, evaporand aproape 100 de miliarde de dolari din capitalizarea companiei, dupa ce Bard – chatbotul de inteligența artificiala lansat de Google – a dat un raspuns greșit, scrie Reuters.Google a postat pe Twitter cum poate fi folosit sistemul sau. Clipul arata…

- Senzatia provocarilor tehnologice din aceste zile este ChatGPT, „robotelul" lansat de compania de inteligenta artificiala OpenAI la sfarsitul anului. In primele cinci zile de la lansare, ChatGPT a adunat un milion de utilizatori, atrasi de abilitatile sale conversationale si de editare de text si starneste…

- ​Șeful Microsoft a spus la summitul de la Davos ca planul este ca programe de AI precum ChatGPT sa fie integrate in toate produsele companiei. Microsoft a investit și va mai investi in OpenAI, compania care a dezvoltat chatbot-ul despre care s-a vorbit enorm la final de 2022.