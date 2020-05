Stiri pe aceeasi tema

- Un robot creat de start-up-ul Future WorkForce, partener Gold al UiPath, proceseaza in fiecare ora 240 de cereri de amanare a platii ratelor pentru credite bancare, informeaza compania intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES."O astfel de cerere este procesata in cateva secunde,…

- Ministrul ceh de Finante, Alena Schillerova, vrea ca bancile sa puna in aplicare o solutie generalizata de amanare cu sase luni a ratelor la creditele ipotecare, de consum si la cele ale companiilor, dand asigurari ca legislatia este pregatita pentru a fi prezentata saptamana aceasta Guvernului,…

- Președintele RE:START ROMANIA cere bancilor renunțarea la dobanzile aferente celor 9 luni de amanare a plații ratelor iar plațile restante sa fie facute eșalonat, la 2 ani de la incheierea perioadei. ”Nu e corect ca oamenii sa plateasca dobanda la dobanda. Dupa cele 9 luni, pentru creditele pe 3-5…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat la Digi24 ca in ședința de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanța de urgența care va permite companiilor și persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a plații ratelor la banci. Aceasta, dupa ce BNR…

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a spus Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR. Acesta nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta facilitate, spunand in schimb…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) analizeaza din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului amanarea platii ratelor bancare cu 90 de zile pentru romanii care au credite imobiliare si nu numai, in contextul pandemiei de coronavirus, a declarat, duminica, pentru…

- Clienții bancilor ar putea scapa de povara ratelor pentru urmatoarele luni. De altfel, reprezentantii unor instituții bancare si-au anuntat deja clientii care detin carduri de credit ca extind perioada de...