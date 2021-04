Un robot care ucide coronavirusul, testat în avioanele elvețiene E un nou proiect menit sa restabileasca ancrederea pasagerilor an cursele aeriene, dar și sa dea o mana de ajutor industriei turismului. Tehnologia UV e testata de 50 de ani an spitale și laboratoare. Faptul ca razele ar putea fi daunatoare oamenilor a dus la ideea unui robot autonom care sa andeplineasca sarcina. Un astfel de dispozitiv poate dezinfecta o aeronava an doar 13 minute. Dar pro Citeste articolul mai departe pe noi.md…

