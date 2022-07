Stiri pe aceeasi tema

- Un robot jucator de sah, aparent nemultumit de miscarile rapide ale unui baiat de sapte ani, i-a rupt degetul in timpul unui meci de la Moscow Open. „Robotul a rupt degetul copilului", a declarat Serghei Lazarev, presedintele Federatiei de Sah din Moscova, pentru agentia de presa TASS, dupa incident.…

- Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața, pe Telegram un mesaj care ofera o perspectiva asupra starii actuale a gandirii ruse la nivel superior despre situația din Ucraina, informeaza…

- Aliații Ucrainei trebuie sa formeze o coaliție navala marina care sa ajute la ridicarea blocadei ruse a porturilor de la Marea Neagra. Acest lucru va preveni o criza alimentara iminenta. Potrivit RBC-Ucraina, ministrul de Externe lituanian Gabrielius Landsbergis a declarat acest lucru intr-un comentariu…

- Angelika și Tatiana au fost separate in copilarie din cauza saraciei și a problemelor de familie. Una dintre ele a fost adoptata de o familie din Spania, la varsta de 8 ani, iar cealalta a ramas in grija unei matuși, in Ucraina. Ele s-au regasit in 2019, pe Facebook, dar pandemia le-a impiedicat sa…