- Un barbat a fost prins sub un mail de pamant, in apropierea soselei de centura a orasului Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, persoana a fost scoasa la suprafata si se fac manevre de resuscitare. Incidentul s-ar fi petrecut in zona statiei de betoane de la Drambar. Revenim cu amanunte. foto: arhiva

- Viteza si neatentia fac din nou victime. Un tragic accident rutier a avut loc acum doua zile in apropierea satului Revaca, din municipiul Chisinau, cu implicarea unui autocar plin cu pasageri si a unui automobil. Incidentul s-a soldat cu decesul unei persoane, scrie canal3.md.

- Patru tigri bengalezi au murit in ultima luna in sudul Nepalului, in pofida unei campanii menite sa protejeze aceasta subspecie amenintata cu disparitia, noteaza DPA. Cel mai recent deces a avut loc duminica in Parcul National Chitwan, situat la 120 kilometri sud-vest de Kathmandu, a declarat purtatorul…

- Avioane de vanatoare ruse s au apropiat la mica distanta de o nava militara americana, in estul Marii Mediterane, in largul coastelor Siriei.In acelasi timp, armata siriana si serviciile de securitate subordonate Administratiei Bashar al Assad sunt in stare de alerta si au luat masuri de precautie de…

- Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud" va fi reprezentata sambata, 24 martie 2018, la Ostermarkt, Targul de Pasti al sasilor bistriteni - Ostermarkt, organizat cu o saptamana inainte de marea Sarbatoare a Invierii. Creatiile unicat sau de serie mica realizate cu multa maiestrie de catre artizanii locali…

- Un avion cu 67 d epersoane la bord s-a prabusit pe Aeroportul International Tribhuvan din capitala Nepalului, Katmandu, scrie BBC, transmite News.ro . Avionul, operat de US-Bangla, o companie din Bangladesh, si-a schimbat brusc cursul si a iesit de pe pista atunci cand a aterizat luni dupa-amiaza, luand…

- Incidentul a avut loc, duminica, intr-un magazin alimentar aflat in zona garii din orasul Arad. Barbatul a intrat cu un cutit in magazin in momentul in care vanzatoarea era singura si i-a cerut sa-i dea toti banii din casa de marcat. Femeia a incercat sa-l impiedice pe barbat sa ia banii, iar acesta…