Un Revelion Iconic Cumparaturile pentru Revelion sunt adesea haotice și, in incercarea de a avea de toate pentru toți, se intampla sa ratam esențialul. Dar, daca vrem sa petrecem o noapte alaturi de vinurile romanești, experta internaționala Marinela Ardelean ne ofera o soluție surprinzator de simpla și acoperitoare, fie ca suntem gazde sau invitați. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

Stiri pe aceeasi tema

