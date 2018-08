Un restaurant din Germania a interzis accesul copiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Un restaurant situat pe insula turistica germana Ruegen din Marea Baltica a provocat nedumerire dupa ce a interzis accesul copiilor in local pe timpul serii, potrivit dpa. ''Ne-am gandit la aceasta...

- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost. Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, adica 17% din cele peste…

- O ferma din Hamilton, Ontario, a fost inchisa dupa ce mii de oamenii au vrut sa se fotografieze cu recolta de floarea-soarelui. Proprietarul domeniului a spus ca din cauza haosului creat de multime, fotografii amatori nu vor mai putea avea acces anul acesta, si poate niciodata, transmite CTVNEWS.ca.

- Campioana mondiala Germania se mentine in cursa pentru depasirea grupei F de la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, dupa ce in aceasta seara a inregistrat prima victorie in competitie, 2 1 cu Suedia, la capatul unui meci interzis cardiacilor.Suedia a condus cu 1 0 Toivonen 32 , iar germanii au…

- Vineri, in poligonul de tragere Micești – cazarma 1065 vor avea loc ședințe de tragere. Locuitorii sunt atenționați sa evite zona. Potrivit reprezentanților Primariei Alba Iulia, in conformitate cu planul de pregatire militara al UM 0583 in ziua de 15 iunie 2018 intre orele 08:00-16:00, in poligonul…

- O adolescenta in varsta de 15 ani de origine romana a fost injunghiata mortal in Germania de un barbat de origine turca, care s-a predat politiei din Germania, informeaza marti Deutsche Welle. Cadavrul tinerei a fost gasit intr-un parc din centrul orasului Viersen. Politia din Viersen, situat in apropiere…

- Tabloul "Egipteanca", pictat de Max Beckmann in 1942, a atins un pret record pentru o licitatie in Germania, fiind adjudecat pentru suma de 4,7 milioane de euro, anunta News.ro, care citeaza Deutsche Welle.

- Municipalitatea din orasul german Hamburg a interzis partial accesul vehiculelor Diesel pe 2 dintre cele mai aglomerate strazi. Concret, soferii autoturismelor si camioanelor care nu respecta cel putin normele EURO 5 nu au voie pe arterele respective.