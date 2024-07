Un restaurant din Constanta are asociati noi

Stiri pe aceeasi tema

- Capitalul social subscris al societatii SOCEP SA este de 63.972.750,40 lei din care varsat 43.646.379,06 lei si 20.326.371,34 lei nevarsat In Socep SA pachetul majoritar de actiuni este detinut de Grupul DD SA cu 61,22 , Persoane juridice, avand 11 actionari cu 6,60 , Persoane fizice, avand 6.446 actionari…

- Unicul asociat al societatii Visionagro Grup SRL a decis cooptarea unui noi asociat in cadrul firmei.Potrivit adnuntului publicat in Monitorul Oficial, Cristian Alecsandru Ene a hotarat cesionarea catre Simona Monalisa Ene a unui numar de 4 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei partea sociala…

- Societatea Bogomir SRL a infiintat un punct de lucru in localitatea Eforie Nord, judetul Constanta, pe strada Alexandru Lapusneanu nr. 39. O alta decizie luata in cadrul societatii este legata de conducere. Elena Miroaica, asociatul Bogomir SRL, a cesionat un numar de 11 parti sociale in valoare de…

- Gina Caliopia Martinescu, asociata in Violet Ice SRL, a cesionat la valoarea nominala 7 parti sociale detinute, a cate 10,00 lei fiecare, in valoare nominala de 70 lei, catre Robert Coconea. In urma modificarilor facute, capitalul social total in suma de 210 RON, va fi detinut de Nelu Plastira, Gina…

- Felix Stroe este senator și lider al organizației PSD din Constanța. A fost la un pas sa fie din nou candidatul partidului pentru șefia Consiliului Județean, dupa ce chiar el s-a autopropus in funcție. Ambiția i-a fost insa franata de la varful partidului, dupa ce liderii l-au desemnat pe Catalin Grasa…

- Surugiu Vasilica, asociat unic al Societatii Start Systems Defence SRL, a luat decizii imporante pentru afacere. Printre acestea, se numara cesionare de parti sociale, schimbarea asociatului unic si revocarea administratorului. Va prezentam in randurile de mai jos continutul deciziilor: Cesionarea unui…

- Delta International SRL, asociat unic in cadrul societatii Delta International IND SRL, a cesionat o parte din partile sociale catre Nicolae Lica, Horatiu Ionescu si Ioana Lica. De asemenea, capitalul social a fost majorat cu 410 lei, fiind impartiti in 41 parti sociale a cate 10 lei fiecare. Asociatul…

- Mircea Titus Dobre, in calitate de asociat unic al MG Tour SRL a decis retragerea din societate prin cesionarea partilor sociale catre societatea VDT Construct Impex SRL Noul administrator al companiei cu puteri depline pentru un mandat de 20 de ani este Vasilica Ivan Decizia lui Dobre a fost luata…