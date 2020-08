Stiri pe aceeasi tema

- Un restaurant din China și-a incurajat clienții sa se cantareasca inainte de a comanda de mancare, pentru a elimina risipa de alimente. Ulterior mai multor contestații din partea oamenilor, restaurantul și-a prezentat public scuzele.

- Un restaurant din centrul Chinei și-a cerut scuze pentru ca le-a solicitat clienților sa se cantareasca inainte de face comanda, noteaza BBC, citata de Hotnews.ro. Inițiativa restaurantului a fost lansata in condițiile in care președintele Xi Jinping denunța recent risipa de mancare, in cadrul unei…

- China a anunțat ca a detectat urme de coronavirus intr-un lot de aripioare de pui congelate, care proveneau din Brazilia. Astfel, autoritațile chineze din orașul Shenzen au detectat aceste urme de coronavirs. S-a gasit coronavirus in mancare! De asemenea, centrul local pentru Prevenirea și Controlul…

- Motorul economiei germane se redreseaza dupa pandemie. Producatorii auto anunta revenirea clientilor in showroom-uri Cererea se redreseaza in industria auto germana, dupa ce restrictiile introduse pentru a stopa raspandirea pandemiei cu coronavirus s-au atenuat si exporturile sunt asteptate sa creasca,…

- Restaurantul-bar ''Mio'', amplasat in edificiul cu faimosul turn al televiziunii din inima Berlinului, a gazduit pe 10 iulie un eveniment care a semanat mai degraba cu o petrecere decat cu activitatea normala a unui restaurant, potrivit autoritatilor locale, care au anuntat ca persoanele infectate…

- O comanda la KFC a dus la o amenda de 26.000 de dolari australieni (18.000 de dolari americani), dupa ce o petrecere aniversara a fost depistata de politie la Melbourne, oras vizat de restrictii severe, impuse pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Melbourne,…

- Restaurantul din Prejmer unde a avut loc un concert in aer liber, la care ar fi participat sute de oameni, a fost inchis dupa ce la control au fost descoperite zeci de kilograme de alimente expirate, fara elemente d...

- Pentru a comanda mancare, utilizatorul trebuie sa descarce aplicatia Bolt Food din App Store sau Google Play, unde poate vedea restaurantele disponibile si meniurile acestora. Inainte de a confirma comanda, aplicatia va afisa pretul si timpul estimat de livrare. Pentru a plati comanda, utilizatorul…