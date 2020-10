Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit „multe milioane de dolari în taxe”, dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic „sub-îndatorat”, având mai multe active decât datorii, transmite Reuters,…

- Astazi, in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Sectiei 2 au fost sesizati cu privire la faptul ca, in dreptul scolii nr. 36, s ar fi format o aglomerare de persoane care asteapta sa intre la vot, fara a se respecta regulile de distantare sociala.Politistii au identificat persoanele in cauza, care…

- Al doilea val al pandemiei de Covid-19 in Ungaria este așteptat sa atinga varful in decembrie-ianuarie, motiv pentru care premierul Viktor Orban a anunțat ca țara sa iși va menține masurile de siguranța impuse, inclusiv frontierele inchise, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ungaria si-a…

- Școala din satul Vadu Pașii reabilitata recent, cu 1 milion de euro, a primit luni in banci, aproape 400 de elevi, in condiții speciale de distanțare sociala. Parinții nu au avut voie sa intre in incinta școlii sau in salile de clase, iar cei mici au fost intampinați cu maști, dezinfectanți pentru maini…

- Ambasada Statelor Unite la Budapesta a avertizat luni ca grupurile neo-naziste nu trebuie tolerate, dupa ce doua steaguri curcubeu au fost rupte de pe cladiri municipale, cel mai recent incident anti-LGBT din Ungaria, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Extenuarea psihologica rezultata dupa lunile de distanțare sociala și caratina generalizata devine una dintre principalele probleme cu care se confrunta populația planetei in condițiile in care ne aflam de sase luni in mijlocul pandemiei de coronavirus.

- Mii de persoane au protestat vineri seara în Budapesta împotriva restrictionarii libertatii presei din Ungaria, la chemarea partidului liberal de opozitie Momentum, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Participantii la miting au pornit de la cladirea în care se afla sediul redactiei…

- Vaccinul pentru Covid-19 al Universitatii Oxford ar putea fi disponibil de la sfarsitul anului 2020, dar nu este o certitudine, a declarat marti principalul dezvoltator al vaccinului, Sarah Gilbert, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța o face praf…