ANPC a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca in cadrul programului Academia Comisarilor – care vizeaza specializarea prin actiuni tematice dedicate, a celor mai tineri comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – un alt restaurant bucurestean a fost controlat pentru a se verifica modul in care isi desfasoara activitatea comerciale. ”Din pacate nu este primul restaurant in care gasim nereguli, care pot afecta sanatatea consumatorilor. Academia Comisarilor ne-a dezvoltat atentia la detalii, pentru a nu-i lasa pe operatorii economici sa fie neglijenti fata de…