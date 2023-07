Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit cu autospeciale de stingere cu apa si spuma. Au fost alertate sase autospeciale cu apa si spuma, una cu autoscara si mai multe ambulante. Incendiul vine dupa un alt eveniment asemanator petrecut in Sectorul 3 din București. Tot miercuri, un alt incendiu violent a cuprins acoperișurile…

- Un motel si un restaurant din Baile Herculane, aflate unul langa celalalt, au fost afectate de un incendiu care a izbucnit sambata dimineata. Flacarile au distrus acoperisul, dar și mai multe camere si echipamente, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Incendiul, la…

- Un incendiu a izbucnit vineri, 21 iulie, in localitatea Sintesti din comuna Vidra, judetul Ilfov, informeaza ISUBIF.Pompierii au fost alertati in jurul orei 17:50, iar la fata locului au ajuns 7 autospeciale de stingere cu apa si spuma.Potrivit ISUBIF, incendiul se manifesta pe o suprafata de 15.000…

- "Incendiu in Bragadiru, pe Alexandriei, la fabrica de medicamente Larofarm....politia locala bloca traficul pe sensul spre București", a fost mesajul postat pe rețele de socializare.Flacarile s-au manifestat pe o suprafața de 300mp, cu degajare masiva de fum. Focul a fost localizat și nu sunt victime. "Fumul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa din localitatea Soporu de Campie, comuna Frata. Alarma s-a dat in jurul orei 04:35, iar in prima instanța s-a deplasat la fața locului echipajul de la Punctul de Lucru Mociu.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit, cu o suprafața de aproximativ 180mp, din localitatea Valea Draganului. La fața locului au fost dislocate trei autospeciale de stins incendii și un echipaj SMURD,…

- O casa parohiala din judetul Neamt a fost distrusa sambata, in urma unui incendiu, iar focul a mai afectat un adapost de animale si o gospodarie. Nu au existat persoane ranite, iar interventia pompierilor a durat sapte ore.

- Pompierii constanteni au fost solicitati la doua incendii, dupa miezul noptii, la un interval scurt unul de celalalt. Primul in jurul orei 00.29, iar cel de al doilea s a produs in jurul aceleisi ore. Primul incendiu s a produs in localitatea Baneasa, pe strada Amurgului. A fost vorba despre un incendiu…