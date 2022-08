Stiri pe aceeasi tema

- Restaurant inchis temporar de DSVSA Alba. Sancțiuni de peste 70.000 de lei la alte unitați. Ce au descoperit inspectorii Un restaurant din Alba a fost inchis temporar din cauza condițiilor structurale improprii pentru desfașurarea activitații de alimentație publica, in urma unor controale ale Direcției…

- AMENZI de 76.000 de lei date de inspectorii DSVSA Alba dupa ce au efectuat peste 120 de controale in iunie și iulie: Ce nereguli au fost depistate AMENZI de 76.000 de lei date de inspectorii DSVSA Alba dupa ce au efectuat peste 120 de controale in iunie și iulie: Ce nereguli au fost depistate In perioada…

- “In perioada 27.06-31.07.2022 inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au verificat 1.084 de unitati de vanzare cu amanuntul si alimentatie publica, fiind aplicate 233 de sanctiuni in valoare de 2.643.000 de lei. Au fost emise o ordonanta de interzicere a activitatii si patru…

- Controalele inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala se realizeaza in baza Programului de supraveghere si control pentru anul 2022 și vizeaza operatorii din industria alimentara care iși desfașoara activitatea in domenii…

- Controalele inspectorilor sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala au vizat operatorii din industria alimentara, care isi desfasoara activitatea in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, painii si produselor de patiserie,…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, și Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor au declanșat o acțiune comuna de control a activitații de comercializare en-gros a legumelor, fructelor și produselor agroalimentare. Controalele au fost efectuate in 17…

- Dupa 46 de controale efectuate la agenți economici din mallul Promenada din București, ANPC a aplicat amenzi de 200.000 de lei, 4 avertismente și a decis inchiderea temporata a 11 spații comerciale. Controalele au scos la iveala un șir de nereguli: produse alimentare expirate, spatii neigienizate, marfuri…

- Controalele inspectorilor sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala au vizat operatorii din industria alimentara, care iși desfașoara activitatea in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, painii si produselor de patiserie, altor…