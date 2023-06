Un responsabil al anchetei privind presupusele ingerințe chineze în Canada și-a prezentat demisia Un inalt responsabil insarcinat cu anchetarea suspiciunilor de ingerinta a Beijingului in ultimele doua alegeri federale din Canada si-a prezentat vineri demisia, dupa o campanie a opozitiei punand sub semnul intrebarii legitimitatea sa, noteaza AFP, citat de Agerpres. Ales de Justin Trudeau pentru a indeplini aceasta misiune delicata, David Johnston a fost criticat in special pentru apropierea sa de premierul canadian. CITESTE SI Columbia: guvernul și gruparea rebela ELN au convenit asupra semnarii unui armistițiu temporar 03:20 22 Forțele somaleze de securitate au salvat civili din hotelul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

