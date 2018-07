Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 65 de ani, profesor universitar din Baia Mare, a fost descoperit, marti, mort in locuinta sa. A fost deschisa o ancheta pentru omor in acest caz, surse judiciare sustinand ca principalul suspect ar fi fiul dascalului, transmite corespondentul MEDIAFAX

- Duminica, 10 Iunie 2018,un baiat in varsta de 16 ani s-a inecat in raul Lapusel, zona Catalina Baia Mare. Din primele surse ale autoritatilor , am aflat ca acesta ar fi principalul suspect al crimei de la Baia Mare petrecuta acum o luna, cand o fetita a fost ucisa si violata in zona combinatului. La…

- Caz șocant la un liceu din Romania. Un profesor de engleza si-a dat demisia dupa ce a fost filmat in timp ce se saruta cu o eleva de clasa a 9-a, in varsta de 15 ani. Incidentul a avut loc la un liceu tehnologic din Sighetu Marmației.

- Cersetor roman din Barcelona, umilit de un tanar care i-a oferit biscuiti umpluti, dupa ce le-a inlocuit crema. „L-am ajutat sa se spele”. Ce risca "youtuber-ul". Farsele pe YouTube sunt mai putin amuzante si uneori ii pot afecta fizic si emotional pe cei din jur. De la folosirea unei portavoci…

- Tanarul era originar din Brașov și se stabilise de CINCI ani in Londra. In urma cu doar 6 luni devenise tata pentru prima data. Barbatul a fost gasit fara suflare, intr-o balta de sange in propriul apartament in care locuia cu chirie. Vecinii sunt șocați de intamplare ȘI vorbesc laudativ la…