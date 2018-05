Stiri pe aceeasi tema

- Un om de stiinta australian, David Goodall, in varsta de 104 ani, care a venit in Elvetia sa beneficieze de o sinucidere asistata, pe care tara sa i-a refuzat-o, a murit joi la Basel, a anuntat Fundatia Exit International, relateaza AFP, citat de News.ro. Goodall a incetat din viata joi, la la ora…

- Cele mai interesante experiente de invatare neconventionala prin activitati tehnico-stiintifice, cultural artistice sau recreative fac deliciul copiilor in saptamana “Scoala Alfel 2018-Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”. Este a 6-a editie in care Ministerul Educatiei incurajeaza educatia alternativa…

- Salonul International de Carte pentru Copii si Tineret si-a desemnat duminica, 22 aprilie, învingatorii, scrie IPN. Astfel, premiul „Ion Creanga” a primit, din partea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chisinau, scriitorul Vladimir…

- Un documentar cutremurator al NATO a fost prezentat marți seara, la Antena 3. In acest material este prezentata asasinarea unui mare om de știința, care avea grija de orașul antic Palmyra, cel construit de romani acum 2000 de ani. Orașul Palmyra a fost distrus de teoriștii ISIS, iar totul…

- Guvernul a adoptat in ședința de joi, prin Hotarare, Nomenclatorul domeniilor și al specializarilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de invațamant superior pentru anul universitar 2018 – 2019. Aprobarea acestui act normativ implica modificarea unor specializari, conform…

- Oamenii de știința britanici au inventat un dispozitiv de imagistica cerebrala ușor și foarte sensibil care poate fi purtat ca o casca obișnuita, permițand astfel pacientului sa se miște in timpul scanarii.