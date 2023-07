Stiri pe aceeasi tema

- Israelul este aproape de a-si incheia operatiunea de la Jenin (nordul Cisiordaniei), a anuntat marti Tzachi Hanebi, consilier pentru securitate nationala al premierului Benjamin Netanyahu. Actiunile militarilor israelieni s-au soldat cu moartea a 10 palestinieni si au provocat plecarea catorva mii de…

- Politicienii palestinieni au descris actiunea fortelor israeliene din orasul Jenin, din Cisiordania, drept "o invazie". La Washington, administratia presedintelui Joe Biden a transmis ca Israelul are dreptul de a se apara impotriva "grupurilor teroriste", scrie Rador.Departamentul de Stat a subliniat,…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni dupa-amiaza, ca monitorizeaza atent operatiunea israeliana in orasul palestinian Jenin, situat in Cisiordania, subliniind ca Israelul are dreptul sa se apere de organizatii "teroriste".

- Aflat in vacanța, in japonia, Dan Negru face praf turismul din Romania: E paradisul hotilor!Dan Negru, un pasionat de calatorii, se afla in aceste zile intr-o vacanța in Japonia, de unde a facut comparatii cu turismul din Romania. CITESTE SI Israelul lovește putenic in Cisiordania - Cel putin…

- Uniunea Europeana ar putea permite Bancii Agricole Ruse (Roselhozbank) sa deschida o filiala pentru reconectarea la circuitele financiare mondiale, in schimbul garantarii acordului pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, scrie luni ziarul Financial Times, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Roselhozbank…

- Peste 100 de tone miere de foarte buna calitate sunt blocate la apicultorii din judetul Hunedoara din cauza cantitatilor mari de produs similar care au intrat pe piata din Ucraina si China, in ultimii ani. Din acest motiv, preturile de achizitie au scazut considerabil, sustin reprezentantii Asociatiei…

- Este in interesul Uniunii Europene sa mentina o cooperare „stabila si constructiva” cu China, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, in timp ce Grupul celor sapte cele mai puternice economii ale lumii (G7) s-au reunit la Hiroshima (Japonia) pentru a discuta despre „coercitia…

- Autoritatile israeliene au distrus duminica o scoala dintr-un sat din sudul Cisiordaniei, bazandu-se pe o decizie judiciara care o califica drept "ilegala si periculoasa", demolarea careia a fost denuntata de reprezentanta locala a Uniunii Europene, care finantase constructia ei, potrivit AFP, potrivit…