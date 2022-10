Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene din Republica Moldova a anuntat ca a declarat, luni, persona non-grata un reprezentant al Ambasadei Federatiei Ruse la Chisinau. Potrivit unui comunicat al MAEIE, diplomatul este obligat sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova, relateaza deschide.md…

- Un diplomat rus, angajat la ambasada Rusiei la Chișinau,a fost declarat persona non grata de Ministerul Afacerilor de Externe și Integrarii Europene, dupa ce in dimineața zilei de luni o racheta ruseasca a cazut in apropiere de un sat din nordul Republicii Moldova.

- Ministerul Afacerilor Externe a informat, vineri, ca autoritatile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul tarii a unui reprezentant al Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti. Ambasada a fost informata cu privire la aceasta decizie luata prin dispozitia ministrului Afacerilor Externe,…

