Stiri pe aceeasi tema

- Un reporter si un cameraman de la ToloNews, postul afgan de stiri, au fost batuti de talibani in timp ce filmau un material despre cresterea ratei somajului in Kabul, relateaza BBC. Ziar Yaad si Baes Majidi filmau someri si muncitori din zona Shahr-e-New a capitalei cand au fost agresati fizic de talibani,…

- Germania a afirmat, miercuri, ca a primit asigurari de la talibani ca afganii vor putea parasi tara cu avioane comerciale dupa retragerea trupelor americane la 31 august, scrie AFP, potrivit news.ro. Adjunctul biroului politic al talibanilor din Qatar Sher Abbas Stanekzai "m-a asigurat ca…

- „Obiectivul nostru trebuie sa fie cel de a pastra cat mai mult posibil ce am realizat prin schimbarile din Afganistan in ultimii 20 de ani. Acesta este un lucru despre care comunitatea internaționala trebuie sa discute cu talibanii”, a declarat Angela Merkel intr-un discurs in fața parlamentarilor din…

- Directorul CIA, William Burns, a avut luni o intalnire confidentiala la Kabul cu cofondatorul miscarii talibane Abdul Ghani Baradar, aceasta fiind intalnirea la cel mai inalt nivel intre SUA si regimul fundamentalist dupa ce acesta din urma a preluat puterea in Afganistan saptamana trecuta. Aceasta…

- Directorul CIA, William Burns, a avut luni o intalnire confidentiala la Kabul cu cofondatorul miscarii talibane Abdul Ghani Baradar, scrie publicatia The Washington Post, citata de AFP, aceasta fiind intalnirea la cel mai inalt nivel intre SUA si regimul fundamentalist dupa ce acesta din urma a preluat…

- Talibanii au promis în prima conferința de presa oficiala de la Kabul ca nu se vor razbuna pe angajații fostului guvern și nici pe cei care au colaborat cu țarile straine de pe frontul afgan și ca a iertat pe toata lumea. Cu toate acestea, promisiunile lor sunt contrazise de dovezi crescânde…

- ​Talibanii care vâneaza jurnaliștii ce colaboreaza cu mediile internaționale au împușcat mortal un membru al familiei unui jurnalist Deutsche Welle și au ranit grav un altul. Talibanii au efectuat operațiuni de cautare a jurnalistului din ușa în ușa și au ucis în cele…

- Talibani aflati in cautarea unui jurnalist ce lucreaza pentru Deutsche Welle (DW) au impuscat mortal un membru al familei sale si au ranit un altul in Afganistan, a anuntat vineri dimineata postul de radio german pe site-ul sau, informeaza AFP. Identitatea jurnalistului vizat, care a ajuns deja in Germania,…